Министерството на културата обясни по-дълбокото значение на Международния ден на музиката

музиката

С цитат от Бетовен, напомнящ, че „Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия“, от Министерството на културата честитиха на всички музиканти – композитори и изпълнители – 1 октомври – Международният ден на музиката.

От екипа на Мариан Бачев припомниха, че празникът е създаден през 1975 г. по решение на Международния съвет по музика под егидата на ЮНЕСКО и към днешна дата се чества в повече от 120 държави.

„В България този ден има и още едно дълбоко значение“, пишат от Министерството на културата. Те уточняват, че от 1980 г. насам, във връзка с тогавашната 700-годишнина от рождението на Свети Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен и за Празник на българските певци и музиканти.

