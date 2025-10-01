РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Споразумението между Zillow и Redfin за 100 млн. долара вреди на пазара, твърди щатски регулатор

Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) обвини Zillow, че е платила 100 млн. долара на конкурента си Redfin, за да анулира надпреварата при онлайн обявите за имоти. Според иска, Redfin се е съгласила да публикува единствено обяви на Zillow и да спре собствените си рекламни договори за многофамилни жилища за близо девет години.

FTC твърди, че това е дало възможност на Zillow да завземе пазара, използван от милиони американци, което може да доведе до по-високи цени и по-лоши условия за рекламодатели и наематели.

Zillow защити споразумението като полезно за клиентите, тъй като увеличавало достъпа до обяви, а Redfin заяви, че партньорството е намалило разходите ѝ и е позволило повече инвестиции в нови услуги.

Комисията иска съдът да прекрати сделката и обмисля дори разделяне на активи. Междувременно, за Zillow предстоят и други съдебни дела, включително по повод обвиненията на брокерската фирма Compass в противоречащи на конкуренцията практики.

