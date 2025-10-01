ББР и БТПП засилват партньорството в подкрепа на бизнеса

Председателят на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР) Деляна Иванова и председателят на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов обсъдиха засилване на партньорството в подкрепа на българските предприятия и осигуряване на навременна регулярна информация на членовете на работодателската организация за програмите на банката. На срещата присъства и Васил Тодоров, заместник-председател на УС на БТПП, съобщиха от банката.

В рамките на разговора бяха обсъдени новите възможности за финансиране на българските компании от страна на ББР, както и дейността на Консултативния съвет към Надзорния съвет на финансовата институция и активното участие на БТПП в него.

Председателят на Надзорния съвет на ББР представи приоритетите, насочени към разширяване на продуктовата линия и предлагането на нови инструменти за подкрепа на малките и средните предприятия. По време на срещата се акцентира върху дейността на Консултативния съвет като платформа за активен диалог между ББР и представителите на работодателските организации, синдикатите и сдружението на общините.

Деляна Иванова подчерта, че

ще продължи практиката за предварително обсъждане на новите програми и продукти

с участниците в Консултативния съвет. По този начин се гарантират прозрачността и общественият контрол върху разходването на средствата от банката за развитие.

Представителите на БТПП заявиха готовност да участват активно в работата на Консултативния съвет, като представят позициите на членовете на палатата и подпомагат разработването на гъвкави решения за бизнеса.

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е най-старата национално представена бизнес организация в България, която през тази година отбеляза 130 г. от своето създаване. Сдружението действа на територията на страната чрез своите 28 регионални търговско-промишлени палати. Към БТПП е създаден и функционира Съвет на браншовите организации, насочен към подпомагане на диалога между държавните институции и бизнеса.