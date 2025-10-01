Френските авиодиспечери планират стачка, която може да засегне хиляди полети

Франция се подготвя за нови протести, включително и стачка на авиодиспечерите, които вероятно ще нарушат въздушния транспорт в момент, когато страната вече губи своята привлекателност като туристическа и бизнес дестинация заради политическите сътресения и по-високите данъци.

Планираната за четвъртък (2 октомври) обща стачка би трябвало да има ограничено непосредствено въздействие върху авиационния бранш, съобщи авиационният орган DGAC във вечерните часове на 30 септември. Институцията нареди на авиокомпаниите да отменят 30% от полетите на летище Париж Бове в четвъртък и предупреди за закъснения и нарушения и на други места.

„Тази допълнителна стачка е неразбираема за нас,“ заяви Паскал дьо Изагир, ръководител на френската авио лобистка група, особено след като по-малко от година по-рано е подписано ново тригодишно споразумение с диспечерите.

Синдикатът настоява за по-високи заплати и обвинява ръководството в „наказателни практики и грубо управление“. Съюзът подчертава, че правителството не плаща заплатите на диспечерите – те се финансират от авиокомпаниите, а в крайна сметка и от пътниците.

Десетки хиляди пътуващи ще увиснат без полети, а много други ще търпят закъснения заради стачката на основния синдикат на авиодиспечерите (SNCTA) от 7 до 10 октомври. Ефектът върху полетите е труден за предвиждане, тъй като авиокомпаниите научават едва ден по-рано какъв обем от тях трябва да отменят.

При последната стачка през юли бяха анулирани близо 3000 полета, а загубите достигнаха 120 млн. евро. Не бяха засегнати само маршрутите от и до Франция – най-пострадали тогава бяха испанските летища Палма де Майорка и Барселона, тъй като много линии от Северна Европа минават през френското въздушно пространство.

Според европейските правила, пътниците имат право на алтернативен превоз, настаняване и храна при отменени полети, но при масово анулиране често се налага сами да уреждат разходите и после да търсят компенсация.

Ryanair, най-засегнатата авиокомпания, призовава Европейския съюз да защити прелитащите транзитно самолети при подобни национални стачки и обвинява европейските лидери в бездействие.

По-високите данъци също натоварват цените на самолетните билети, което подкопава конкурентоспособността на местната индустрия, коментира Рафаел Шварцман, вицепрезидент на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) за Европа, на пресконференция в Париж.

Ryanair обяви през юли, че ще прекрати дейността си на три френски летища и ще намали броя на полетите до страната през зимата в отговор на решението на правителството да облага въздушния превоз. Франция има едни от най-високите такси върху самолетните билети в ЕС, според данни на IATA.

