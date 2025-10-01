РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Най-богатите бизнесмени в Индонезия са готови да закупят „патриотични облигации“

зала на фондова борса акции пари зарчета инвестиционни фондове Reddit дивидент

Най-богатите бизнесмени на Индонезия са подали оферти за закупуване на така наречените „патриотични облигации“ на стойност 3 милиарда долара.Дълговите книжа ще бъдат емитирани от Danantara, наскоро създаден суверенен фонд, който контролира държавни компании.

Според Financial Times, позовавайки се на информирани източници, въпреки ниската доходност на облигациите (2% срещу 5.5% за стандартните държавни облигации), олигарсите са готови да инвестират в тях и да покажат подкрепата си за президента Прабово Субианто.

Danantara, която управлява активи на стойност 900 милиарда долара, планира да набере 3 милиарда долара чрез продажбата на облигациите. Съобщава се, че

средствата ще бъдат използвани за проекти за производство на енергия от отпадъци.

Източници на Financial Times твърдят, че един от купувачите е най-богатият човек в Индонезия – Праджо Пангесту, основател на конгломерата Barito Pacific Group, с активи в петрол, газ, въглища, злато и селско стопанство. Неговото състояние е 40.7 милиарда долара.

Друг олигарх – Франки Уиджая, който ръководи Golden-Agri Resources, заяви пред Financial Times, че „патриотичните облигации осигуряват инвестиционна сигурност и ускоряват приобщаващия растеж за хората“ и „засилват сътрудничеството между правителството и бизнеса“.

Според един от източниците на Financial Times, някои олигарси разглеждат тези облигации като „застраховка“, която ги защитава от всякакви правителствени действия срещу бизнеса им.

Индонезия

Индонезия е сред страните основателки на АСЕАН и е една от 20-те най-големи икономики в света (Г-20). 

Индонезия е една от най-богатите на природни ресурси страни в света. Общите запаси на метан възлизат на 8 милиарда барела нефтен еквивалент и по този показател се нарежда на второ място в света след Китай. Индонезия е член на Международната банка за възстановяване и развитие, Международния валутен фонд и е един от големите получатели на помощи от тези международните финансови институции. Основен донор е Япония.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени