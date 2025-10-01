Най-богатите бизнесмени в Индонезия са готови да закупят „патриотични облигации“

Най-богатите бизнесмени на Индонезия са подали оферти за закупуване на така наречените „патриотични облигации“ на стойност 3 милиарда долара.Дълговите книжа ще бъдат емитирани от Danantara, наскоро създаден суверенен фонд, който контролира държавни компании.

Според Financial Times, позовавайки се на информирани източници, въпреки ниската доходност на облигациите (2% срещу 5.5% за стандартните държавни облигации), олигарсите са готови да инвестират в тях и да покажат подкрепата си за президента Прабово Субианто.

Danantara, която управлява активи на стойност 900 милиарда долара, планира да набере 3 милиарда долара чрез продажбата на облигациите. Съобщава се, че

средствата ще бъдат използвани за проекти за производство на енергия от отпадъци.

Източници на Financial Times твърдят, че един от купувачите е най-богатият човек в Индонезия – Праджо Пангесту, основател на конгломерата Barito Pacific Group, с активи в петрол, газ, въглища, злато и селско стопанство. Неговото състояние е 40.7 милиарда долара.

Друг олигарх – Франки Уиджая, който ръководи Golden-Agri Resources, заяви пред Financial Times, че „патриотичните облигации осигуряват инвестиционна сигурност и ускоряват приобщаващия растеж за хората“ и „засилват сътрудничеството между правителството и бизнеса“.

Според един от източниците на Financial Times, някои олигарси разглеждат тези облигации като „застраховка“, която ги защитава от всякакви правителствени действия срещу бизнеса им.

Индонезия е сред страните основателки на АСЕАН и е една от 20-те най-големи икономики в света (Г-20).

Индонезия е една от най-богатите на природни ресурси страни в света. Общите запаси на метан възлизат на 8 милиарда барела нефтен еквивалент и по този показател се нарежда на второ място в света след Китай. Индонезия е член на Международната банка за възстановяване и развитие, Международния валутен фонд и е един от големите получатели на помощи от тези международните финансови институции. Основен донор е Япония.