Възобновяемата енергия покрива 57% от потреблението на електроенергия в Германия

Според браншовите асоциации, Германия ще запази рекорден дял на възобновяемата енергия в националния си енергиен микс през 2025 година. Възобновяемите източници, предимно слънчевата и вятърната, са представлявали почти 57% от потреблението на електроенергия в най-голямата европейска икономика през първите три тримесечия.

Тази цифра е сравнима с нивото от миналата година, съобщава ДПА.

Производственият микс обаче е бил смесен.

Производството на слънчева енергия се е увеличило с почти 25%, докато това на вятърни паркове е намаляло с 12 процента. Експертите отдават спада на слабото първо тримесечие.

Брутното производство на електроенергия в Германия през отчетния период се е увеличило с 0.9% в сравнение със същия период на миналата година.

Въглищните централи са представлявали малко над 20% от производството, докато газовите централи са осигурили приблизително 16% от електричеството.

Германският министър на икономиката Катерина Райхе обяви необходимостта от

преразглеждане на концепцията за енергиен преход.

По-конкретно, тя предложи премахване на субсидиите за нови малки слънчеви инсталации на покриви.

Стратегическата цел обаче остава непроменена: увеличаване на дела на възобновяемата енергия до 80% до 2030 г. и постигане на климатична неутралност до 2045 година.

Германия вече е спряла постепенно атомните електроцентрали и постепенно намалява използването на въглища. По време на преходния период значителна част от енергийната система разчиташе на вносен руски газ, но сега страната го премахва постепенно.