Мерките за решаване на водната криза в Плевен вече дават резултат, увери Иван Иванов

Министър Иван Иванов: Мерките за решаване на водната криза в Плевен вече дават резултат

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви пред ресорната парламентарна комисия, че в последните дни се е увеличило времето, през което се подава вода за жителите на Плевен.

По думите на Иванов предприетите мерки за решаване на кризата вече дават резултат:

„Щабът работи в Плевен. Виждат се резултатите. Благоприятните метеорологични условия, ако са такива и продължат, следващата седмица да започне да се захранва Плевен допълнително с нормалните количества вода, които идват по магистралния водопровод. Режимът ще бъде изключително облекчен. Само от тези водоизточници, които сме доразработили мисля, че получаваме около 650 литра в секунда в момента, преди това бяха не повече от 240 литра в секунда“, обясни той.

Министърът посочи, че изграждането на язовира „Черни Осъм“ е част от решението на проблема с безводието. Вариантът язовир „Сопот“ да бъде използван за питейно-битови нужди за град Плевен не може да се реализира заради оскъпяване на цената на водата.

Загубите по мрежата в Плевен остават 80 процента. Министър Иванов обеща да не се спират ремонтите по уличната мрежа в Плевен:

„И за да могат колегите да работят трябва да има вода, за да могат да засекат къде тя избива. Ще търпят неудобства гражданите на Плевен, ще бъде разкопан града. Водата мисля, че е по-ценна от това, дали ще ходят малко кални“, заяви министър Иванов.

