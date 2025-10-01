РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Борислав Сарафов замина за Хага за Консултативния форум на главните прокурори от ЕС

Борислав Сарафов

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов замина за Хага, където ще участва в 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори на страните от ЕС, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Форумът се провежда в централата на “Евроджъст” и ще бъде открит от президента на организацията Михаел Шмид. На обвинител номер едно това е третото му участие на Консултативния форум, в рамките на който той ще проведе двустранни срещи със своите
колеги и други ръководители на европейските институции.

Тази година акцент са разследванията, свързани с нарушаването и заобикалянето на санкциите на Европейския съюз спрямо Русия.

Участниците ще обсъдят и теми като – борбата с организираната престъпност, международните онлайн инвестиционни измами и други.

Консултативният форум на главните прокурори на страните от ЕС функционира от 2010 г. в рамките на Евроджъст – звеното за съдебно сътрудничество на Европейския съюз.

