ЕС може да изостане от Китай в производството на електрически камиони

Европейският съюз ще изостане от Китай в прехода към електрически камиони, освен ако не предприеме спешни мерки в подкрепа на местните производители, според британския вестник Financial Times.

Изданието отбелязва, че въпреки целта на ЕС за намаляване на емисиите с 45% до 2030 г. и фактическата забрана за нови дизелови камиони от 2040 г., делът на електрическите камиони в ЕС през първата половина на 2025 г. е бил само 3.6 процента. В Китай цифрата вече надхвърля 24 на сто.

Изданието обяснява, че

основният проблем на ЕС е липсата на необходимата инфраструктура и инвестиции.

Кристиан Люин, главен изпълнителен директор на немската компания Traton, заяви пред вестника, че за да се постигнат целите на ЕС, делът на електрическите камиони трябва да достигне 38% до 2030 г., което в момента изглежда „немислимо“.

Междувременно китайските производители активно увеличават своя дял на вътрешния пазар. До 2028 г. се очаква половината от всички нови камиони в Китай да бъдат електрически. Както отбеляза Агустин Делгадо, директор „Иновации и устойчивост“ в испанската енергийна компания Iberdrola, китайските камиони биха могли да станат по-евтини от европейските благодарение на икономиите от мащаба – по-ниски единични разходи с разширяването на производството.

Според данни на Международната агенция по енергетика, цитирани от Financial Times, Китай вече е постигнал

паритет в общите разходи за притежание на електрически камиони и техните дизелови аналози,

докато в Европа и САЩ това не се очаква до 2030 година.

Представители на европейската индустрия посочват, че технологията и готовността за разширяване на инфраструктурата вече са налице. Въпреки това, както отбеляза Аня ван Нирсен, ръководител на съвместното предприятие Milence, което включва Daimler Truck, Traton Group и Volvo Group, нивото на инвестиции в зарядна инфраструктура за електрически камиони варира значително в различните страни.