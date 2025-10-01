Цените в еврозоната растат по-бързо през септември, лихвите остават без промяна

Годишната инфлация в еврозоната се ускори през септември до 2,2% спрямо 2% месец по-рано. Това показват предварителни данни на Евростат. Така показателят отново надхвърля целевото равнище на ЕЦБ от 2%, но икономистите очакват лихвите да останат без промяна.

Ускоряването се дължи основно на ръста при услугите (3,2%) и по-бавното понижение на енергийните цени (-0,4% след -2% през август). В същото време поскъпването на храните, алкохола и тютюневите изделия се забави до 3%. Основната инфлация (без храни и енергия) остана стабилна на 2,3% за пети пореден месец – най-ниското равнище от началото на 2022 година.

Най-висока инфлация е отчетена в Естония (5,2%), а най-ниска – в Кипър (0%). Според анализатори и изявлението на управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард рисковете за ценовата стабилност засега са ограничени. Пазарите почти изключват ново намаление на лихвите до края на 2025 година, след като ЕЦБ вече понижи ставките с общо 2 пункта от средата на 2024 година.