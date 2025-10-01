Ford спря производството на хечбека Focus ST

Ford прекрати производството на хечбека Focus ST. Последният автомобил слезе от поточната линия в завода в Саарлуи, Германия. Пенсионирането на модела бележи края на цялата гама хотхечове на Ford (производството на Fiesta ST приключи през 2023 г.).

Спортната версия на Ford Focus се продаваше в четири поколения. Първото поколение, с кодово име ST170, дебютира в Европа през 2002 година.

Предшествано е от Focus SVT, продаван ексклузивно на северноамериканския пазар.

Настоящият Focus ST влезе в продажба в средата на 2019 г.,

оборудван с 2.3-литров четирицилиндров бензинов двигател EcoBoost, произвеждащ 280 к.с., или 2-литров дизелов двигател EcoBlue, произвеждащ 190 конски сили. Тези двигатели се комбинират с шестстепенна ръчна или седемстепенна автоматична скоростна кутия. През 2022 г. моделът получи лек фейслифт.

Различни модели бяха предлагани на различни пазари с редица подобрения, като спортно окачване, по-мощни спирачки и стилен пакет.

Основните конкуренти на Ford Focus ST бяха Volkswagen Golf GTI, Renault Megane RS и Hyundai i30 N.

През ноември Ford ще прекрати производството на всички нива на оборудване на Focus, оставяйки само SUV модели на европейския пазар.

Прекратяването на производството на Fiesta през 2023 г. и Mondeo година по-рано значително повлия на присъствието на Ford в Европа. Пазарният дял на марката падна до 3.3%, по-малко от Hyundai и Kia (и двете с по 4%).

Според Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), Ford е продал 260 300 автомобила в Европа през първите осем месеца на тази година. За сравнение, продажбите на Volkswagen са били три пъти и половина по-високи.