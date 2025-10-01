РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Спират топлата вода в "Дружба 2" и комплекс "Цариградски" в София до 6 октомври

От 2 до 6 октомври ще бъде спряно топлоподаването за целия квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“.

Ремонтът в столичния квартал „Дружба 2“ ще стартира с монтиране на спирателна арматура, съобщиха от „Топлофикация София“. 

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.

Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба 2“ да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването.

Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.

„Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров. 

