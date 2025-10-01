Трябва да изградим надеждна защита срещу руските провокации, заяви премиерът Желязков

Източният фланг на Европейския съюз в голямата си част съвпада с източния фланг на НАТО. Защитата на Източния фланг не е самоцел, а проактивно действие, което е свързано с провокациите на Русия по границите на страните членки от Източния фланг. Ние трябва да изградим надеждна защита срещу тези провокации.

Това заяви премиерът Росен Желязков, който е в Копенхаген и участва в Неформалната среща на Европейския съвет, на която лидерите на държавите членки на ЕС обсъждат начини за укрепване на европейската отбрана, включително в контекста на неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия, както и допълнителната подкрепа за Украйна.

„България ще участва по всички проекти, които е заявила с финансирането по програмата SAFE. Трябва да се гледа защитата на всички граници. Не трябва да се пазим само от една посока, защото ще заприличаме на линията „Мажино“. Подкрепям тезата, че трябва да изграждаме защита на 360 градуса. Доверието в ЕС се гради на принципите на взимане на единодушни решения“, добави той.

„В момента дефицитът е 2.4%. Нашият стремеж е да завършим годината така, както е планиран бюджета за 2025 година. До края на месец октомври ще внесем бюджет за 2026 година, който също ще е с дефицит от 3%. България тази година има рекорд от постъпления – 6 млрд. 6 млрд. повече спрямо 2024 година, това е повече от 14%. Днес не сме говорили по темата за второто плащане по ПВУ. Очаквам в най-скоро време и второто, и трето плащане“, завърши премиерът Желязков.