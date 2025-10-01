РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Имаме рекордно увеличение на приходите в бюджета – 6 млрд., обяви премиерът

Премиерът: Имаме рекордно увеличение на приходите в бюджета - 6 млрд.

„България има рекордно увеличение на постъпленията в бюджета тази година – 6 млрд.“, каза премиерът Росен Желязков в отговор на въпрос на изразените от опозицията опасения да се завиши бюджета над 3 на сто.  

В момента дефицитът е 2,4%. Днес излезе междинният доклад. Нашият стремеж е да завършим годината така, както е планирано. Ще внесем до края на месец октомври бюджета за 2026 година, в който по смисъла на закона дефицитът ще бъде до 3%. България тази година има рекордно увеличение на постъпленията – 6 милиарда. 6 милиарда повече от 2024 година. Това е повече от 14%. А тук говорим за нула цяло и нещо си, което на някои им се привижда като проблем“, подчерта той.

