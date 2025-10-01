Не е задължително вписването на оценките от националното оценяване по математика в 6 клас, обяви министър Вълчев

На 3 октомври предстои националното оценяване по математика в 6 клас в електронна среда. Очаква се на него да се явят около 55 000 шестокласници. То ще продължи 40 минути, ще съдържа 11 задачи с избираемо решение и две – с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Във връзка с него на министъра на образованието Красимир Вълчев бе поставен въпрос в ресорната парлментарна комисия от страна на депутата от „БСП-Обединена левица“ Петя Цанкова. В отговор на питането той обясни, че въпросното оценяване не трябва да притеснява учениците, тъй като оценките им ще се пишат по преценка на учителите и по желание на самите шестокласници.

Министър Вълчев подчерта, че трябва дългосрочно да се върви в посока електронно изпитване, тъй като такъв тип са и международните стандартни изпити. Още една цел на предстоящото национално оценяване в електронна среда е тестването на системите на училищата.

Образователният министър добави, че всяко училище ще може да си направи свой собствен анализ и по-конкретно да си отговори на въпроса на какво се дължи наблюдаваният срив в оценките по математика между пети и седми клас.

По отношение на използването на мобилни телефони в час, министър Вълчев отбеляза, че е бил изненадан от статистиката. В разрез с очакванията му, че 15% от училищата ще въведат пълната им забрана, се оказало, че мярката е въведена в 35% от училищата. Той допусна, че е възможно да се подготви промяна в наредбата за приобщаващото образование, за да могат мерките, въведени през вътрешните правилници на училищата, да влязат възможно най-скоро в сила.

На въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Фиданка Кацарева за новата специалност „Обучение и грижи в ранна детска възраст“ министър Вълчев разясни, че става въпрос за тригодишна програма със степен професионален бакалавър. Тя предвижда студентите да получат обучение в следното съотношение: Около 40% процента здравни грижи, 30% педагогически дисциплини, 10% психологическа грижа и 10% – практика в детски ясли.

От думите на министъра стана ясно, че с новата специалност се цели намаляване на риска от невъзможност да се сформират яслени групи заради липсата на специалисти. Освен това Вълчев добави, че се наблюдавало излишък на учители в предучилищна педагогика, което и наложило промяната в приема и създаването на новата специалност, за да се балансират нуждите на образователната и социалната система.

Образователният министър поясни, че специалността може да се позиционира в няколко направления, но най-вероятно ще бъде в „Здравни грижи“, защото там е най-големият недостиг на кадри.

Той призна, че за първи път от десет години е намален приемът в направление „Педагогика“ заради излишъка на кадри в тази област, а в същото време за първи път е увеличен с 36% приемът по здравни грижи. По думите му този процент не е достатъчен и той трябва да се увеличи тройно.