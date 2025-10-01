Министерството на енергетиката ще контролира ремонтите на „Топлофикация“, обяви Жечо Станков

Министърът на енергетиката Жечо Станков обяви през ресорната парламентарна комисия, че ведомството му ще упражнява непрекъснат контрол при всички ремонтни дейности на „Топлофикация София“. Освен това той увери народните представители, че е имал среща с директора на столичния ТЕЦ и с него са били на едно мнение, че топлоподаването в „Дружба-2“ не може да бъде спряно за 90 дни и заради това бил изготвен подробен график, по който ще се извършват ремонтните дейности.

Припомняме, че в „Дружба-2“ граждани излязоха на протест, изразявайки несъгласие с обявения ремонт в квартала им, за който предварително имаха информация, че ще започне на 2 октомври от 9.00 часа и ще приключи до 20 часа на 30 декември. На 29 септември „Топлофикация София“ публикува прогнозен график за поетапното спиране в отделните карета от блокове в столичния квартал. Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.

По думите на Станков ще се работи приоритетно по ремонтите на училищата и детските градини.

Във връзка с Вертикалния газов коридор министър Станков увери депутатите, че изграждането му върви по график, като той лично следи проекта. По думите му частта от Кулата до Кресна ще бъде завършена през 2026 г., като сега се работи усилено по участъка от Рупча до Ветрино.

Той припомни, че Вертикалният газов коридор е инициатива на няколко държави – Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, и се радва на подкрепа не само от страна на тези страни, но и на Европейската комисия.

Във връзка с предложението за регламент на Европейската комисия за постепенното спиране на транзита на руски газ, енергийният министър коментира, че този нормативен акт вече търпи седма редакция.

По думите му в документа е записано, че краткосрочните договори ще бъдат прекратени през 2026 г., а дългосрочните – през мрежите до 2028 година. Министърът обясни, че прилагането на тези мерки изисква гарантиране на стабилността на „Булгартрансгаз“ -газовият оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ.

„Основата цел е да не спаднат приходите на „Булгартрансгаз“, отбеляза министърът на енергетиката. Той добави, че по отношение на регламента ЕК има изискване на първо място да бъдат използвани съществуващите трасета за пренос на газ.

Жечо Станков обяви, че вече е приканил „Булгаргаз“ да изпрати писма до всички оператори и дружества, с които дружеството е работило във всяка една държава в региона с цел да се осигури възможност още през 2026 г. да бъдат стартирани дългосрочни договори, които през капацитетите, които България има в Александруполис, да заложат доставяне на достатъчно количества газ, за да може да се запази постепенното повишаване на вноса и на транзита.