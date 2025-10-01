РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Награждават най-добрите в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор за 2024 г.

награди застраховател на годината

В Деня на застрахователя – 1 октомври, ще бъдат връчени Годишните награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас на церемония в София, съобщават организаторите – Университетът по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и Българската асоциация на застрахователните брокери.

За 17-та поредна година ще бъдат отличени най-добрите „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината” за 2024 г.

Банкеръ е медиен партньор на събитието.

Ще бъдат връчени награди в 10 категории.

Победителите са определени от експертна комисия, съставена от представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии.

Най-добрите компании ще получат призове в категориите „Застраховател на годината – Общо застраховане“, „Застраховател на годината – Животозастраховане“, „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество“, „Пенсионноосигурително дружество на годината – „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“, „Пенсионноосигурително дружество на годината – „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“, „Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество“, „Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане“, „Застрахователен брокер на годината – Животозастраховане“, „Застрахователен брокер на годината – „Най-динамично развиващо се дружество“, „Застрахователен брокер на годината – „Устойчиво развитие“.

На церемонията Университетът по застраховане и финанси ще връчи за втора поредна година

специална награда за принос в образованието по застраховане в България

на образователна институция, подготвяща кадри за застрахователния сектор. 

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ ще връчи за 27-а поредна година своите награди „За цялостен принос в развитието на българското застраховане“, „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ и „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането“ на успешни професионалисти и мениджъри в сектора.

Организаторите на конкурса „Застрахователи за обществото“ – Асоциацията на българските застрахователи, Българска асоциация на застрахователните брокери и Асоциацията на застрахователните брокери в България, ще обявят победителите в 11-ото му издание. В конкурса се отличават инициативи на компании от застрахователния сектор със значим принос към обществото.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени