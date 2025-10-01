Награждават най-добрите в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор за 2024 г.

В Деня на застрахователя – 1 октомври, ще бъдат връчени Годишните награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас на церемония в София, съобщават организаторите – Университетът по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и Българската асоциация на застрахователните брокери.

За 17-та поредна година ще бъдат отличени най-добрите „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината” за 2024 г.

Банкеръ е медиен партньор на събитието.

Ще бъдат връчени награди в 10 категории.

Победителите са определени от експертна комисия, съставена от представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии.

Най-добрите компании ще получат призове в категориите „Застраховател на годината – Общо застраховане“, „Застраховател на годината – Животозастраховане“, „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество“, „Пенсионноосигурително дружество на годината – „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“, „Пенсионноосигурително дружество на годината – „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“, „Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество“, „Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане“, „Застрахователен брокер на годината – Животозастраховане“, „Застрахователен брокер на годината – „Най-динамично развиващо се дружество“, „Застрахователен брокер на годината – „Устойчиво развитие“.

На церемонията Университетът по застраховане и финанси ще връчи за втора поредна година

специална награда за принос в образованието по застраховане в България

на образователна институция, подготвяща кадри за застрахователния сектор.

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ ще връчи за 27-а поредна година своите награди „За цялостен принос в развитието на българското застраховане“, „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ и „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането“ на успешни професионалисти и мениджъри в сектора.

Организаторите на конкурса „Застрахователи за обществото“ – Асоциацията на българските застрахователи, Българска асоциация на застрахователните брокери и Асоциацията на застрахователните брокери в България, ще обявят победителите в 11-ото му издание. В конкурса се отличават инициативи на компании от застрахователния сектор със значим принос към обществото.