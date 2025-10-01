От ГЕРБ-СДС с декларация с призив за повече инвестиции в отбраната, обвързани със стабилно правителство

„Инвестициите в отбраната не са разход – те са гаранция за бъдеще и са застраховка на държавата срещу най-лошите сценарии. Тази застраховка има цена. Ако искаме да живеем спокойно, ако искаме децата ни да живеят в сигурна държава, трябва да инвестираме още“, обяви депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев от трибуната на Народното събрание, изчитайки декларация от името на парламентарната си група.

Той започна с това, че само през последните три седмици въздушното пространство на пет държави в Европа бе нарушено от дронове и руски самолети, в резултат на което летища в Румъния, Полша, Дания, Норвегия и Естония бяха затваряни.

„Подобен инцидент имаше по-рано през годината на Летище „София“, продължи Гаджев. След това припомни, че НАТО даде началото на нова операция, наречена „Източен страж“ с цел да засили отбраната по Източния фланг чрез интегрирана система, включваща сухопътни, морски и въздушни сили и най-вече – чрез нови технологии за борба с дронове.

По думите на депутата от ГЕРБ-СДС така алиансът ясно заявява, че защитата на небето над Европа е споделена отговорност, но и че колкото и решителна да е колективната отбрана, всеки отделен съюзник трябва да поеме част от ангажиментите. Това означава, че всяка държава трябва да укрепва своята защита, да развива своите способности и да пази своето небе, подчерта народният представител. Той припомни и че точно преди 65 години в българската армия е създаден нов род войски – Зенитно-ракетните.

„Те бяха отговор на едно ново време – доказателство, че страната ни следи технологичното развитие и може да изгражда способности, съизмерими със световните. Това беше отговор и на новите заплахи – и Зенитно-ракетните войски показаха, че България може да изгражда сили, които да я защитават„, обърна внимание Христо Гаджев.

След това той даде пример, че съседите ни вече инвестират повече в отбраната си. Румъния инвестира в нови системи за противовъздушна отбрана и закупува нови изтребители. Полша изгражда една от най-модерните армии в Европа със силен акцент върху артилерия и дронове. Гърция развива военноморските си сили и модернизира авиацията.

„България не може и не трябва да изостава„, категоричен бе депутатът от ГЕРБ-СДС. След това той постави въпроса дали е възможно да се правят инвестиции в отбраната без стабилно правителство и отговори отрицателно.

„Националната сигурност не може да бъде заложник на партийни страсти. Времето изисква единство, а не разделение. Силна отбрана може да се изгради само когато парламентът говори в един глас по тази тема„, заключи Христо Гаджев.

Преди него декларация прочете Нина Димитрова от „БСП-Обединена левица“, посветена на Деня на възрастните хора – 1 октомври. След това по същия повод декларация имаше и депутатът от „Алианс за права и свободи“ Севим Али.