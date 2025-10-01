РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

От ГЕРБ-СДС с декларация с призив за повече инвестиции в отбраната, обвързани със стабилно правителство

отбрана, Христо Гаджев е избран за секретар на парламентарната група на ГЕРБ-СДС

„Инвестициите в отбраната не са разход – те са гаранция за бъдеще и са застраховка на държавата срещу най-лошите сценарии. Тази застраховка има цена. Ако искаме да живеем спокойно, ако искаме децата ни да живеят в сигурна държава, трябва да инвестираме още“, обяви депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев от трибуната на Народното събрание, изчитайки декларация от името на парламентарната си група.

Той започна с това, че само през последните три седмици въздушното пространство на пет държави в Европа бе нарушено от дронове и руски самолети, в резултат на което летища в Румъния, Полша, Дания, Норвегия и Естония бяха затваряни.

Подобен инцидент имаше по-рано през годината на Летище „София“, продължи Гаджев. След това припомни, че НАТО даде началото на нова операция, наречена „Източен страж“ с цел да засили отбраната по Източния фланг чрез интегрирана система, включваща сухопътни, морски и въздушни сили и най-вече – чрез нови технологии за борба с дронове.

По думите на депутата от ГЕРБ-СДС така алиансът ясно заявява, че защитата на небето над Европа е споделена отговорност, но и че колкото и решителна да е колективната отбрана, всеки отделен съюзник трябва да поеме част от ангажиментите. Това означава, че всяка държава трябва да укрепва своята защита, да развива своите способности и да пази своето небе, подчерта народният представител. Той припомни и че точно преди 65 години в българската армия е създаден нов род войски – Зенитно-ракетните.

Те бяха отговор на едно ново време – доказателство, че страната ни следи технологичното развитие и може да изгражда способности, съизмерими със световните. Това беше отговор и на новите заплахи – и Зенитно-ракетните войски показаха, че България може да изгражда сили, които да я защитават„, обърна внимание Христо Гаджев.

След това той даде пример, че съседите ни вече инвестират повече в отбраната си. Румъния инвестира в нови системи за противовъздушна отбрана и закупува нови изтребители. Полша изгражда една от най-модерните армии в Европа със силен акцент върху артилерия и дронове. Гърция развива военноморските си сили и модернизира авиацията.

България не може и не трябва да изостава„, категоричен бе депутатът от ГЕРБ-СДС. След това той постави въпроса дали е възможно да се правят инвестиции в отбраната без стабилно правителство и отговори отрицателно.

Националната сигурност не може да бъде заложник на партийни страсти. Времето изисква единство, а не разделение. Силна отбрана може да се изгради само когато парламентът говори в един глас по тази тема„, заключи Христо Гаджев.

Преди него декларация прочете Нина Димитрова от „БСП-Обединена левица“, посветена на Деня на възрастните хора – 1 октомври. След това по същия повод декларация имаше и депутатът от „Алианс за права и свободи“ Севим Али.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени