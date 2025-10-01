Ново дело срещу Хасан Азис влезе в съда

Пореден обвинителен акт срещу останалия на страната на Ахмед Доган след разцепването на ДПС бивш кмет на Кърджали четири мандата Хасан Азис е внесен в окръжния съд. Азис е обвиняем редом с още трима служители на администрацията за длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка, от които са последвали значителни щети за общината в размер на повече от 91 хил. лв., като близо 79 хил. от тях са присвоени от четиримата общински шефове.

Сред тях е бившият главен счетоводител, а другите двама са били финансови контрольори. Договорите са сключени през 2017 г. и 2018 г. с местна фирма, на която трябвало да се плаща цена на кубичен метър за доставките. Прокуратурата твърди обаче, че е плащано за недоставени дърва за огрев на цени по-високи от договорените, както и без да е извършен финансов контрол.

Азис беше обвинен още преди 15 г. по т. нар. дело за Водното огледало в града – че поискал от държавата 9 млн. лв. за отчуждаване на имот, попадащ в рамките на проекта. Прокуратурата твърдеше тогава, че цената на терена била едва 846 хил. лв., а кметът съзнателно поддържал в заблуда бившите министри Асен Гагаузов и Пламен Орешарски. Целта му била да облагодетелства фирма, която претендира за собственост върху имота от 16 декара. След като съдът върна обвинителния акт, прокуратурата прекрати разследването, което Азис окачестви като политическо.

Хасан Азис беше обвинен и по разследване на Комисията за борба с корупцията за това, че в качеството си на кмет през 2022 г. нарушил закона за обществените поръчки, като възложил на пряко договаряне почистване на дере в квартал „Байкал“ в Кърджали. Държавното обвинение твърди, че е надхвърлен с 8 хил. лв. прагът, над който кметът е бил длъжен да обяви обществена поръчка.