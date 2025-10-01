ЕС и Меркосур може да подпишат споразумение на 5 декември в Бразилия

Европейската комисия обмисля подписването на споразумение между ЕС и страните от Южния общ пазар (МЕРКОСУР) на 5 декември в Бразилия. Това съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на източници.

„Подписването на споразумение на 5 декември в Бразилия би било много логична и навременна стъпка“, заяви неназован служител на Евросъюза.

Отбелязва се, че посланиците на държавите-членки на Общността може да обсъдят споразумението на 3 декември. Очаква се подписването да се състои по време на среща на представители на ЕС и държавните глави на южноамериканските страни през декември. Служителят подчерта, че това е предварителен план и сроковете подлежат на промяна.

Припомняме, че на 5 декември 2024 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше на посещение в Латинска Америка и заяви, че „финалната линия“ в преговорите между ЕС и МЕРКОСУР е близо. На 6 декември двете страни подписаха търговско споразумение въпреки протестите на европейските фермери.

За да влезе документът в сила, той трябва да бъде одобрен от всички държави членки.

За да блокират споразумението, четири държави, представляващи поне 35% от населението на ЕС, трябва да го отхвърлят. На договора се противопоставят селскостопанското лоби на ЕС, правителствата на Франция, Полша и няколко други държави.

МЕРКОСУР е най-големият търговски и икономически блок в Южна Америка,

основан от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Тяхната обща територия представлява повече от 70% от площта на Южна Америка, с население от 295 милиона души.

МЕРКОСУР (на испански: Mercado Común del Sur; на португалски: Mercado Comum do Sul) е най-голямото междудържавно обединение в Южна Америка. В МЕРКОСУР е създава повече от 75% от общия БВП на континента. В него влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венецуела (от юли 2006 г.), а асоциирани членове са Чили, Боливия, Колумбия, Еквадор и Перу.

Названието на организацията произлиза от израза на испански: Mercado Común del Sur, което означава „Южноамерикански общ пазар“ (на португалски: Mercosul).

От 1 януари 1995 г. в съответствие със споразумението Оуро Прето, подписано през 1994 г., МЕРКОСУР преминава към по-високо интеграционно ниво: от зона за свободна търговия към митнически съюз. Във вътрешнозоналната търговия за всички участници се въвежда единна външна митническа тарифа за продукцията, внасяна от трети страни (митото за различни стоки се движи от 0% до 20%).