„Райфайзенбанк“ отново не успя да продаде руското си дъщерно дружество

Австрийската банкова група „Райфайзенбанк Интернешънъл“ отново не успя да продаде дела си в руското си дъщерно дружество „Райфайзенбанк“, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници.

Според агенцията, главният изпълнителен директор на групата Йохан Щробл е посетил Русия, за да финализира сделката.

Един от източниците на Ройтерс заяви, че руските власти са отказали продажбата поради намерението си да запазят „Райфайзенбанк“ като портал за парични преводи към Европа.

Според агенцията,

„Райфайзенбанк“ се използва за обработка на плащания за доставки на газ за Европа през тръбопровода „Турски поток“ –

приблизително 3.8 милиарда долара за първите осем месеца на 2025 година.

Друг източник заяви, че въпреки ограниченията на „Райфайзенбанк Интернешънъл“ върху изходящите плащания в евро от Русия, някои руски компании отговарят на условията за освобождаване.

През юли 2024 г. Йохан Щробл заяви, че групата възнамерява да продаде 60% дял в „Райфайзенбанк“

и да запази 40% за „Райфайзенбанк Интернешънъл“.

Източник каза пред Ройтерс, че руските власти са отчасти загрижени, че придобиването на руска собственост върху дъщерното дружество на „Райфайзенбанк Интернешънъл“ може да доведе до санкции срещу цялата група.

Чрез продажбата на дела си в „Райфайзенбанк“, „Райфайзенбанк Интернешънъл“ се надява да размрази 7 милиарда евро печалби, които в момента са блокирани в Русия.