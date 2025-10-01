Планират вдигане на вдовишката добавка и майчинските през втората година

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов обяви, че ще направи предложение да повишат майчинските през втората година за отглеждане на дете от 780 лeва на 1100 лева. Отделно от това ще се повиши и вдовишката добавка от 30% на 35% от пенсията на починалия съпруг или съпруга.

Гуцанов, който посети Дома за стари хора „Надежда“ в столицата по случай Международния ден на възрастните хора, допълни че ще настоява и за покачването на процента на обезщетението, ако майката се върне на работа през втората година на майчинство, от 50% на 75 процента. По думите му това би накарало майките да се върнат по-рано на работа и ще помогне за стимулирането на икономиката.

Другото предложение, за което Гуцанов говори, бе за повишаването на парите за раждане на първо, второ, трето дете, като представи и изменението, което се обсъжда, в Закона за семейните помощи за деца, при което родителите няма да връщат еднократната помощ за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, ако детето има 5 неизвинени отсъствия в рамките на месец.

Социалният министър припомни и за индексацията на пенсиите от 1 юли по т. нар. “швейцарско правило” с 8.6%, като обърна внимание и на усилията на неговото министерство за справянето на проблема с нелегалните домове за възрастни, които станаха популярни сред обществото като “домове на ужасите”.

„Един социален министър е нормално постоянно да иска повече и повече. Всичко обаче зависи от икономиката на държавата и реалното финансово състояние”, допълни Гуцанов.