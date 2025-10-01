Федералната администрация в САЩ спря работа – партиен сблъсък блокира финансирането

Голяма част от федералната администрация в САЩ преустанови работа, след като републиканци и демократи не успяха да постигнат съгласие за финансирането на правителството. Опитите за компромис продължиха до последния момент в Сената, но без успех. Последното подобно прекъсване беше през 2018–2019 година и продължи 35 дни по време на управлението на Доналд Тръмп.

Shutdown-ът няма да засегне всички федерални служители – основните услуги ще продължат да работят, но част от тях засега без заплащане. Хиляди държавни служители ще бъдат временно освободени. Причина за блокажа са партийните разногласия около здравеопазването и нивата на бюджетните разходи, които попречиха да се приеме решение за удължаване на финансирането с още седем седмици.

Американското посолство в София също съобщи, че заради липса на средства профилът му във Facebook няма да се актуализира редовно, освен при спешни ситуации. Паспортните и визовите услуги обаче ще продължат да се изпълняват в САЩ и в чуждестранните мисии, доколкото обстоятелствата го позволяват.