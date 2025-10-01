РЕГИСТРИРАЙ СЕ
КФН с анкета за по-добри услуги в небанковия финансов сектор

КФН Комисия за финансов надзор сграда пенсионно осигуряване отписване

За втора поредна година Комисията за финансов надзор търси мнението на потребителите за ползваните от тях  инвестиционни, застрахователни и пенсионноосигурителни услуги и/или продукти, съобщават от регулатора.

Проучването ще обхване и нагласите на потребителите за процеса по въвеждане на еврото в България, както и за използвания от тях изкуствен интелект. 

Проучването, на база на събраната информация от потребителите, ще набележи конкретни действия за повишаване качеството на предоставяните продукти/услуги, за регулаторни промени и за осигуряване на сигурна и стабилна финансова система. 

За участие в проучването, моля попълнете формуляра на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/FTNQCVD 

