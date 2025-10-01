Президентът и депутатите почетоха успеха на световните ни вицешампиони по волейбол

Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националния ни волейболен отбор, треньорите и федерацията, а след това вицешампионите от Световното първенство във Филипините бяха посрещнати и в Народното събрание.

Държавният глава заяви, че в последните дни България е обзета от еуфория заради успеха на националния волейболен отбор. Той подчерта, че всички са изживели пътя им към върха на световния волейбол, който е донесъл на страната обединяваща емоция, напомняща Мондиал’94.

Радев допълни, че вече не се обръща към тях като „момчета“, а като „достойни български мъже“, поели отговорност да защитават честта на родината. Той припомни, че преди две години са били „лъч надежда за българския спорт“, а днес вече са „лъч надежда за цяла България“.

По думите му постигнатото е не просто спортен триумф, а символ на нова България, в която успехът идва чрез труд, дисциплина, интелект, воля и отговорност, а не чрез хитрости и зависимости. Според Радев волейболистите са вдъхнали вяра на обезверените, показали са силата на новото поколение и са доказали, че българският триумф е само въпрос на време.

След посещението си в президентството, националният ни отбор по волейбол бе посрещнат в Народното събрание с червен килим, питка, бурни аплодисменти и изправяне на всички депутати на крака в пленарната зала.

Председателят на Народното събрание – Наталия Киселова, връчи поздравителни плакети на националния отбор по волейбол след сребърните медали от Световното първенство във Филипините.

„От името на всички народни представители поздравявам националния отбор по волейбол. Той завоюва едно от най-престижните места в света и за нас те са шампиони. Желаем им след година златото да бъде в София. Благодарим Ви за радостта“, сподели Киселова.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев на свой ред подари на председателя на Народното събрание топка с подписите на всички национали. Той обеща отборът да продължава да се представя на високо ниво. Той подчерта, че играчите тренират и се подготвят както физически, така и психически и тактически, а федерацията осигурява най-добрите условия. Ганев посочи, че общата цел е класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Капитанът на отбора Алекс Грозданов благодари за подкрепата, която отборът е получавал през целия турнир.