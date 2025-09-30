Правителствен самолет прибира волейболните ни национали от Истанбул

Българският национален отбор по волейбол се завръща в страната след историческото си представяне на световното първенство във Филипините, където спечели сребърните медали. Играчите и треньорите ще кацнат в София днес в 10:00 ч. с ВИП полет от Истанбул.

Волейболистите, водени от италианския треньор Джанлоренцо Бленджини, ще се върнат в България с правителствения самолет „Еърбъс А319-119“, изпратен специално до Турция, за да прибере отбора. Министърът на младежта и спорта Иван Пешев е заминал лично за Истанбул, за да посрещне играчите там и да ги придружи до София.

Пристигането им ще постави началото на празнична програма в столицата. Българската федерация по волейбол и Столична община организират официално посрещане на пл. „Св. Александър Невски“ в късния следобед.

Между 17:00 и 18:00 ч. на площада пред катедралата „Св. Александър Невски“ ще се излъчват видеа от мачовете на българския национален отбор на световното първенство, съпроводени с жива музикална програма. На сцената ще се изявят изпълнители като Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, група „Бон-Бон“, Братя Аргирови и „Фондацията“ със Славин Славчев.

Около 17:30 ч. ще тръгне тържествен парад с открит автобус, който ще превози волейболистите от пл. „Независимост“ до „Александър Невски“. Церемонията по официалното им посрещане е насрочена за 18:00 ч., като водещи ще бъдат спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов.

Церемонията по посрещането на волейболния отбор ще бъде кратка, за да не се натоварват допълнително състезателите. Все пак се очаква всеки играч да се обърне с няколко думи към феновете. Финалът на събитието ще бъде отбелязан с отборно селфи и изпълнение на песента We Are The Champions на „Куин“.

Зоната около пл. „Св. Александър Невски“ ще бъде с отворен достъп през целия ден, без контролно-пропускателни пунктове. Ще има обаче засилено полицейско присъствие. Забранено е внасянето на пиротехника, стъклени бутилки, знамена с твърди дръжки, както и всякакъв вид хладно или огнестрелно оръжие. Полетите с дронове също са забранени, освен при наличие на специално разрешение.