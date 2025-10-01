От екипа на Гуцанов предлагат при 5 неизвинени родителите да не връщат еднократната помощ

От Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предлагат изменение в Закона за семейните помощи за деца, при което родителите няма да връщат еднократната помощ за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, ако детето има 5 неизвинени отсъствия в рамките на месец.

Предлаганото изменение е публикувано на Портала за обществени консултации.

В момента, ако детето има 5 отсъствия за един месец без уважителна причина, помощта трябва да бъде върната, което според екипа на министър Борислав Гуцанов е прекалено рестриктивно изискване особено поради факта, че става въпрос за еднократно, а не за месечно подпомагане.

За разлика от това, другите две основания за връщане на помощта – ако детето не постъпи в училище или ако не продължи образованието си през втория учебен срок остават в сила.

Заявленията за еднократна помощ за новата учебна година могат да се подават в срок до 15 октомври. Тя е в размер от 300 лева и не зависи от доходния критерий, т. е. отпуска се на всички ученици от 1-ви до 4-ви и в 8-ми клас.

Половината се изплаща за първия срок, а другата – след започване на втория.

От Агенцията за социално подпомагане отчитат, че вече е отпусната еднократна помощ на около 190 000 деца.

В другите предложени промени в Закона за семейните помощи за деца се облекчава и административната тежест за майките студентки с право на еднократна помощ за отглеждане на дете. На тях вече няма да им се налага да подават удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, за да получат втората част от нея. Това ще се проверява по служебен път.

Право на еднократна помощ за отглеждане на дете имат студентките в редовна форма на обучение, които не са осигурени и не получават обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Размерът ѝ за 2025 г. е 2880 лв, като отново сумата се изплаща на два пъти – при започване на обучението и при записване на следващ семестър или при завършването му.

Предлага се също всички помощи от 1 януари до 31 юни 2026 г. да се изплащат само в пари, без да има възможност равностойността им да се замести в натура.