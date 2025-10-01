РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пускането на отсечката от „Хемус“ край Дерманци ще се забави с „ден, два“, с цел безопасност

Гражданите спокойно могат да изчакат още ден – два, за да сме сигурни, че всичко е както трябва, обяви регионалният министър Иван Иванов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия. Така той отговори на въпрос за отсечката от магистрала „Хемус“, за която предварително бе обявил, че ще бъде пусната в експлоатация до края на септември.

На 26 август той бе заявил по време на инспекция на строително-монтажните работи по път III-305 и участък 1 от автомагистрала „Хемус“ (между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“), че в края на септември пътуващите ще имат напълно функциониращ път на връзка на Дерманци и съответно отвеждане на движението в посока Плевен по път III-305.

На днешното заседание обаче той трябваше да обяснява, че отсечката е напълно готова, но в момента, с цел безопасност, се прави измерване за сцеплението и комисията по приемане на обекта заседава.

Сякаш като „бонус“ за забавянето министър Иванов обяви, че до края на октомври ще бъде пуснат още един участък от „Хемус“, който е от около 3 километра.

