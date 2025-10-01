Русия ще национализира западни активи, ако ЕС изземе замразените руски фондове

Русия може да национализира и бързо да продаде активи, собственост на чуждестранни лица, по нов механизъм за приватизация в отговор на всякакви европейски действия за конфискация на руски средства в чужбина, според източник, близък до правителството.

Президентът Владимир Путин е подписал на 30 септември заповед, позволяваща ускорена продажба на държавни активи по специална процедура. Указът разрешава бързата продажба на различни компании, както руски, така и чуждестранни, твърди запознато с въпроса лице, пожелало анонимност. Ако Европейският съюз започне да конфискува руски активи, Москва може да отговори със симетрични мерки, допълва източникът.

Стотици западни компании, работещи в сектори от банковото дело до потребителските стоки, все още работят в Русия, включително италианската „Уникредит“, австрийската „Райфайзен банк интърнешънъл“ и най-големият многонационален производител на сладки изделия в света „Монделийз интърнешънъл“.

Путин не бездействаше докато на срещата на лидерите на ЕС в Дания набираше скорост за план за предоставяне на 140 милиарда евро под формата на заеми на Украйна от обездвижени активи на руската централна банка, преди официална среща на върха в края на този месец. Дългогодишното предложение за използване на активите набра скорост, след като Съединените щати под ръководството на Доналд Тръмп спряха пряката си подкрепа за Киев, оставяйки Европа да поеме тежестта да подпомага разбитата от войната нация в защитата ѝ срещу руската инвазия.

ЕС предложи план, който не би се свеждал до изземване на активите и претенциите на Русия, ако възникнат в бъдеще, биха били гарантирани, съобщи Bloomberg по-рано. Москва ще получи средствата обратно, ако се съгласи да компенсира Украйна за щетите, причинени от войната.

Руският указ ограничава предварителните оценки на продажбата до 10 дни и ускорява държавната регистрация на собствеността, според документа, публикуван на уебсайта на правителството. Държавната банка „Промсвязбанк“ (ПАО) беше назначена да се занимава с подобни сделки, а в заповедта на Путин се подчертава, че промените са в отговор на санкциите срещу Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не отговори веднага на искане за коментар. И на 1 октомври нарече плана на Брюксел за активите „незаконно изземване на руска собственост, кражба“.

Путин предупреди, че световният финансов ред ще бъде подкопан, ако Западът предприеме действия за изземване на замразените държавни резерви на Русия в чужбина, които бяха блокирани в отговор на неговото нахлуване в Украйна през февруари 2022 година.

Новият указ може да бъде използван и за продажба на активи, някога собственост на руски инвеститори. Кремъл засили конфискациите, насочени към руски граждани, включително тези с чуждестранни паспорти или обвинени в екстремизъм или корупция.

Имотите често се препродават на нови собственици, за да се наберат средства за държавния бюджет.

Общата стойност на конфискуваното имущество от 2022 г. насам достигна 3.9 трилиона рубли (48 милиарда долара) към юни, според оценки на адвокатската кантора „Некторов, Савелиев и партньори“ в Москва.

Досега Русия се е въздържала от национализиране на активи, принадлежащи на международни корпорации и вместо това е предприемала действия за временно управление на някои компании, преди да организира продажбите им на предпочитани купувачи с големи отстъпки.