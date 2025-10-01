Васил Терзиев обвини държавата, че бави плащания за инфраструктурни проекти в София

Спор между регионалния министър и столичния кмет за отпусканите държавни средства по програмата за общинско финансиране се разрази днес.

Васил Терзиев обвини държавата, че бави плащания и застрашава реализацията на ключови инфраструктурни проекти в столицата.

От Регионалното министерство припомниха, че много общини изпращали документи, които са „изключително неразбрани по отношение на какви са исканията на закона“.

Кметът на Васил Терзиев се оплака, че от одобрените по закона за държавния бюджет 156 проекта, през 2025 г. са получени едва около 98 500 лв. И има само 10 споразумения за обекти в различни райони.

Без преведени пари са останали ремонтите на бул. „Александър Стамболийски“, мостът на Бакърена фабрика и ул. „Опълченска“.

Васил Терзиев определи в съобщение до медиите забавянето като саботаж и „политически игри“, които спират развитието на града.

Терзиев припомня, че други 214 общини вече са получили с 435 млн. лв. за 720 проекта.

От Регионалното министерство обясниха, че изказването на кмета Терзиев е внушение. Пред депутатите от ресорната комисия министър Иван Иванов обясни, че се е срещал с Терзиев два пъти. На срещите са били обяснени изискванията и принципите, по които се финансират проектите.

В понеделник регионалният министър ще се среща с Националното сдружение на общините по темата за интереса на общините към финансиране на проекти. Кметове, кандидатствали по проекти с европейски средства не идвали да се сключат договорите, каза Иванов.