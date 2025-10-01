Най-добрите в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор за 2024 г. получиха своите награди

В Деня на застрахователя – 1 октомври, за 17-та поредна година бяха връчени Годишните награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас на церемония в София – “Пенсионноосигурително дружество на годината” и “Застрахователен брокер на годината“ за 2024 година. Организатори на събитието са Университетът по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската социация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и Българската асоциация на застрахователните брокери.

Превърнало се в традиция събитието събра множество високопоставени представители на държавните институции и регулаторните органи, на бизнеса, на научните и академичните среди, медиите.

В началото на церемонията приветствие към гостите отправи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев. Той отбеляза, че има много препятствия в дейността на застрахователите, но те могат да се преодолеят, ако всички в бранша са заедно. Разширява се гамата от продукти на компаниите и потребителската ангажираност, което пък е следствие от ръст в инвестициите в сектора. Станчев отбеляза, че задача на застрахователите е да дадат устойчивост и стабилност на икономиката ни. Важен аспект в дейността на българските застрахователи е, че те инвестират в иновации. Важна е и ролята на Комисията за финансов надзор и това, че секторът работи в сътрудничество с регулатора.

Васил Големански – председател ан Комиисята за финансов надзор, поздрави застрахователите с техния професионален празник. Той отбеляза, че застраховането е като невидим щит за бизнеса и хората. Секторът е стабилен, със стабилен ръст през 2024 година. За Големански важно е и това, че секторът вижда в КФН диалогичен партньор. Той отбеляза, че КФН ще подкрепя компаниите за инвестиции в нови продукти.

Наградата в категория „Застраховател на годината – Общо застраховане“ за 2024 г. спечели ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЕАД. Отличието бе връчено от Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията, а наградата получи Недялко Чандъров – председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор. Той отбеляза, че тази награда е отговорност – към клиентите и към застрахователиня пазар. Но тя е изадължение, защото догодина ще има отново награди.

В категорията „Застраховател на годината – Животозастраховане“ за 2024 г. победител стана „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД. Коста Чолаков – председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор прие наградата от Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор.

Призът “Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество“ за 2024 г. спечели „Групама Застраховане“ EАД. Наградата беше връчена на г-жа Селин Болар, главен изпълнителен директор на дружеството от Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен Надзор“.

Наградите „Застрахователен брокер на годината“ 2024 отличиха най-добрите компании в застрахователното посредничество в четири категории.

Победител в категорията „Застрахователeн брокер на годината – Общо застраховане” стана „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД. Отличието беше връчена от заместник-председателя на КФН Пламен Данаилов на управителя на дружеството Николай Здравков.

Призът в категория „Застрахователeн брокер на годината – Животозастраховане” за 2024 г. получи “Ай Ен Джи Иншурънс Брокерс” ЕООД. Наградата бе връчена на Тодор Дедински, директор “Бизнес развитие и продажби” на компанията, от народния представител Хасан Адемов.

Призът “Застрахователен брокер на годината – Най-динамично развиващо се дружество“ през 2024 г. спечели „Марш“ ЕООД. Отличието получи Нели Калчева, управител на компанията от доц. д-р Ананас Атанасов, председател на Националния статистически институт.

За втори път в историята на годишните награди “Застрахователен брокер на годината” бе връчен приз в още една категория – Устойчиво развитие през 2024 година. Дружеството победител е “Амарант България“ ООД. Янаки Янакиев, управител на дружеството получи наградата от Мартин Орешарски, директор Удостоверителни услуги на „БОРИКА“ АД

Призове бяха връчени и на най-успешните пенсионноосигурителни дружества през 2024 година.

В категорията „Пенсионноосигурително дружество на годината” за 2024 г., за дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване, наградата бе за ПОК „Доверие” АД. Тя беше връчена на изпълнителните директори на компанията Николай Марев и Мирослав Маринов от Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

Призът „Пенсионноосигурително дружество на годината” за 2024 г., за дейността по допълнително доброволно пенсионно осигуряване, спечели ПОД „Алианц България” АД. Членовете на УС и изпълнителни директори на дружеството Цветомир Илиев и Рени Енгибарова получиха отличието от Весела Караиванова – Начева, управител на НОИ.

В категорията „Пенсионноосигурително дружество на годината” за най-динамично развитие в дейността си през 2024 г. победител стана ПОД „Бъдеще” АД. Наградата получи Тодор Лилов, изпълнителен директор на компанията от Гергана Алексова – Великова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Дружествата победители във всички категории получиха специални плакети и грамоти.

Тази вечер бяха връчени и наградите в 11-то издание на конкурса „Застрахователи за обществото“. Утвърдил се като традиционно събитие, с което се почита професионалният празник „Деня на застрахователя“, чрез конкурса се отличават инициативи на компании от застрахователния сектор със значим принос към обществото. Организатори са Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на застрахователните брокери и Асоциацията на застрахователните брокери в България.

Наградите бяха връчени от Велислава Делчева, омбудсман на Република България. На първо място бе отличена инициативата The Human Safety Net „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“ на „Дженерали Застраховане“, а призът прие Николай Станчев, главен изпълнителен директор на дружеството.

Второто място бе за „Групама България“ за обучения по първа помощ по Програма „Спасители на животи“. Наградата получи Селин Болар, главен изпълнителен директор на компанията.

На трето място бе класирана дарителската инициатива на „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД: Дарение за възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания – с. Опицвет. Наградата бе връчена на д-р Николай Здравков, управител на дружеството.

По време на тържествената церемония фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” връчи

за 27-та поредна година своите национални персонални награди за 2025 г.

на най-изявените професионалисти от сферата за застраховането и осигуряването.

С награда „За цялостен принос в развитието на българското застраховане“ – 2025 г. бе удостоен Борислав Богоев, председател на УС на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Отличието връчи Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

С награда „За цялостен принос в развитието на българското застраховане“ – 2025 г., присъдена на представител от академичните среди, бе удостоена проф. д.н. Диана Иванова. Тя получи приза от проф. д-р. Цветана Стоянова, заместник-ректор на Университета за национално и световно стопанство.

С приза „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ – 2025 г. бе отличен Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“ АД. Наградата беше връчена от Диана Йорданова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

С наградата „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането“ – 2025 г. бе отличен Румен Стайков, управител „Брокер Инс“ ООД. Призът беше връчен от Максим Колев, председател и изпълнителен директор на Гаранционния фонд.

За втори път в историята на годишните награди ВУЗФ връчи специална награда за принос в образованието по застраховане. Вторият носител на отличието стана Средно училище “Георги Бенковски” – град Тетевен. Директорът на гимназията Маринела Маркова получи наградата от чл.-кор. проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на Университета по застраховане и финанси.

