Установиха 144 случая на работа без трудов договор при 1400 проверки по курортите

144 случая

От Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ са установили 144 случая на работа без трудов договор в рамките на над 1400 проверки на 37 800 работещи в зимните и летните курорти. Една част от проверките – 300 на брой – са осъществени през почивните дни.

Инспекторите са установили и че има 47 случая на непълнолетни лица, полагащи труд без разрешение. Отделно от това са разкрити и 21 чужденци, които нямат право на достъп до пазара на труда у нас.

Общо нарушенията са над 7800, като от тях близо 4000 засягат трудовите правоотношения. Другите – над 3700 – са свързани с осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.

От началото на годината са установени общо 2766 работници и служители без трудов договор, докато за същия период на миналата година е ставало въпрос за над 2500 случая.

За всеки установен случай на работа без трудов договор се налага санкция от 1500 лева до 15 000 лева. Отстранява се и работодателят от участие в процедури за обществени поръчки в срок от три години.

От Инспекцията по труда коментират, че краткосрочната заетост в сезонната работа крие сериозен риск за нарушаване на трудовите права на работниците. Те напомнят и че писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира в най-пълна степен трудовите права на работещите.

