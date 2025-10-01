Установиха 144 случая на работа без трудов договор при 1400 проверки по курортите

От Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ са установили 144 случая на работа без трудов договор в рамките на над 1400 проверки на 37 800 работещи в зимните и летните курорти. Една част от проверките – 300 на брой – са осъществени през почивните дни.

Инспекторите са установили и че има 47 случая на непълнолетни лица, полагащи труд без разрешение. Отделно от това са разкрити и 21 чужденци, които нямат право на достъп до пазара на труда у нас.

Общо нарушенията са над 7800, като от тях близо 4000 засягат трудовите правоотношения. Другите – над 3700 – са свързани с осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.

От началото на годината са установени общо 2766 работници и служители без трудов договор, докато за същия период на миналата година е ставало въпрос за над 2500 случая.

За всеки установен случай на работа без трудов договор се налага санкция от 1500 лева до 15 000 лева. Отстранява се и работодателят от участие в процедури за обществени поръчки в срок от три години.

От Инспекцията по труда коментират, че краткосрочната заетост в сезонната работа крие сериозен риск за нарушаване на трудовите права на работниците. Те напомнят и че писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира в най-пълна степен трудовите права на работещите.