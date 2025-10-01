Регионалното министерство отговори за забавените плащания в София: Има нередности в проектите

От регионалното министерство отговориха на обвиненията на кмета на София Васил Терзиев, че ведомството бави плащанията по инфраструктурните общински проекти в столицата. От екипа на министър Иван Иванов обясняват с позиция, публикувана на сайта им, че причината са нередности в проектите.

До този момент екипът в МРРБ, отговарящ за изпълнението на общинската инвестиционна програма, е изпратил поредица от писма с насоки как да бъдат отстранени разминаванията в документацията и с каква информация е нужно да бъдат допълнени, така че да отговарят на условията и да се премине към изплащането на средства, уточняват от ведомството.

“В изявлението си Васил Терзиев сам посочва, че до момента са разплатени 720 проекта към 214 общини. Това показва следното – далеч по-малки общини се справят с нужната за разплащане документация, както и че разпределението на средства не се ползва за подобни т. нар. “игри”, пишат от регионалното министерство.

По отношение на трите проекта, които Терзиев дава като пример, че за тях не е получен нито лев, от министерството на Иван Иванов дават конкретни обяснения за забавянията на плащанията.

– Изпълнението на проекта за ремонт на ул. „Опълченска“ е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столичната община.

– Подадената към МРРБ документация за изпълнението на ремонтните дейности на бул.„Ал. Стамболийски“е непълна и некоректна, като нееднократно са изисквани корекции и необходими документи.

По отношение на ремонта на моста на “Бакърена фабрика” от МРРБ припомнят, че за него няма подписано споразумение, като последното искане за подобен акт е било внесено във ведомството едва миналия месец – на 12 септември. От екипа на Иван Иванов обръщат внимание, че е имало публични събития, с които било обявено, че проектът е приключен и движението по моста е пуснато.