„Възраждане“: Ако ще закриват ДАИ за корупция, трябва да закрият и Министерство на транспорта

Никола Димитров от „Възраждане“ заяви, че държавата трябва да влезе в ролята си и да спре корупцията, коментирайки случая с двамата служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Депутатът подчерта, че това не е изолиран случай, а част от по-широк проблем в държавните агенции и контролни органи, които често изнудват гражданите. Според него решението не е закриването на „Автомобилна администрация“, защото тогава би трябвало да се закрият и Министерството на транспорта, НАП или Агенция „Митници“. Димитров смята, че вместо това е нужна сериозна реформа и преструктуриране.

Народният представител заяви още, че правителството трябва да си подаде оставката, защото не се справя с корупцията. По думите му боди камерите може да са част от решението, но ако липсва контрол и наказания на по-високи нива в институциите, отговорност ще поемат само по-низшите служители, докато корупцията продължава.