В 11.00 часа МВР ще тества сирените и BG-ALERT

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде тествана днес от 11:00 ч., съобщиха от МВР. Системата BG-ALERT също ще бъде изпробвана от 11:00 до 11:30 чaса.

Тест на националната система за ранно предупреждение ще има в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол и в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“, информираха от вътрешното министерство.

Системата се тества два пъти годишно – в първия работен ден на април и на октомври, чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

„Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението„, добавиха от МВР.

