AMD и Intel обсъждат сътрудничество, акциите на двете компании скачат с 6%

Акциите на Intel се повишиха с почти 6% в сряда (1 октомври) след като Semafor съобщи, че компанията води първоначални преговори с AMD за възможността да произвежда техни чипове в собствените си фабрики. Акциите на AMD също се покачиха – с над 1% след новината.

Intel наскоро получи инвестиции и подкрепа от големи играчи като Белия дом, Nvidia и SoftBank, а се говори и за дискусии с Apple. В момента AMD произвежда повечето си чипове в TSMC в Тайван. Едно от предизвикателствата за евентуална сделка е, че Intel все още не разполага с технологията за производството на най-напредналите и най-печеливши чипове на AMD.

Правителството на САЩ обмисля потенциално сливане между Intel и AMD

Все още не е ясно колко от производството би преминало към Intel и дали AMD би направила директна инвестиция, подобно на други компании. Към момента няма постигнато споразумение.

