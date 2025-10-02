Европейските лидери търсят съвети от Украйна за борбата с дронове

Европейските лидери се стремят да се възползват от опита на Украйна в борбата с нахлуването на дронове. Това стана ясно на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген днес, съобщи БТА.

„За съжаление единственият експерт в света по отношение на способностите за борба с дронове в момента е Украйна, защото те се борят с руските дронове почти всеки ден“, заяви домакинът на срещата, датският премиер Мете Фредериксен.

Тя призова европейските лидери да приложат „целия опит, всички нови технологии, всички иновации от Украйна“ в своето превъоръжаване.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди готовността си да даде съвети.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също подчерта, че Украйна е „мощна сила“ в иновациите за неутрализиране на дронове и противодействие на киберзаплахите.

Срещата на върха на Eвропейската политическа общност последва срещата на 27-те лидери на Европейския съюз в сряда, също в Копенхаген, където беше обсъдена по-добрата защита на европейското въздушно пространство, включително идеята за изграждане на така наречената стена срещу дронове.

Докато много лидери изразиха подкрепа за инициативата, някои предупредиха за прекалено високите очаквания.

Литовският президент Гитанас Науседа, чиято страна граничи с Беларус, съюзник на Русия, обърна внимание на високите разходи за „система, която може да защити всеки сантиметър“ и се застъпи за по-целенасочен подход.

Полският премиер Доналд Туск пък сподели своите опасения относно ефективността на такава стена, а Мете Фредериксен направо определи идеята за „нереалистична“.