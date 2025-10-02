Доналд Туск агитира банките да приемат по-високи корпоративни данъци

Полският премиер Доналд Туск заяви, че банките трябва да приемат „бруталната истина“ да плащат по-високи корпоративни данъци, за да помогнат за финансирането на рязко увеличените разходи за отбрана, тъй като Варшава предприема стъпки за повишаване на налозите в сектора. Туск твърди, че кредиторите са в по-силна позиция от домакинствата да поемат фискалната тежест в опит да оправдае планираното увеличение на ставката на корпоративния данък върху доходите за банките през следващата година от сегашните 19% на 30 процента.

За да запазим безопасността на Полша и да финансираме повече покупки на оръжия, „просто се нуждаем от повече пари“, коментира на 30 септември полският премиер. И допълни, че „това е бруталната истина… По-добре е да се облагат с данъци банките, отколкото полските семейства, особено след като банките са в много добро финансово състояние… Това ще бъде по-голямо бреме [за банките], но кой трябва да бъде натоварен, ако не тези, които имат най-много пари? Това не е популизъм, а просто доста очевидно заключение.“

Полша увеличи драстично военните си разходи след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година. Разходите за отбрана се очаква да достигнат 5% от БВП през 2026-а, в съответствие с новия целеви размер, договорен от съюзниците от НАТО през юни. За Полша това би било увеличение над тазгодишните 4.7% – вече най-високият дял сред членовете на Атлантическия съюз.

Туск отправи предупреждението си преди заседанието на кабинета в края на миналия месец, на което бе одобрена повишената данъчна ставка. Предложението беше споменато за първи път от финансовото министерство през август, което доведе до спад на цените на акциите на банките. Длъжностните лица изчисляват, че мярката ще донесе около 6.5 милиарда злоти (1.52 милиарда евро) допълнителни приходи за държавната хазна през 2026 година. След това се предлага корпоративният данък за банките да бъде намален до 26% през 2027-а и 23% през 2028-а.

Михал Болеславски – главен изпълнителен директор на ING Poland, заяви пред „файненшъл таймс“, че полските банки в момента плащат по-малко данъци от своите конкуренти в страна като Германия, така че по-високият принос „от наистина добре представящ се сектор на икономиката е до известна степен оправдан“. Но попита: „Защо толкова високо увеличение до 30% и защо само един сектор на икономиката да допринася?“ Болеславски отбеляза също, че очакваните допълнителни приходи от 6.5 милиарда злоти бледнеят в сравнение с 200-те милиарда злоти, които Полша планира да похарчи за въоръжените си сили през следващата година.

Данъчната инициатива е резултат от неотдавнашно нахлуване на руски дронове в полското въздушно пространство. Самолети на НАТО свалиха някои от приблизително 19-те безпилотни самолета, в инцидента, определен от официални лица като най-сериозната конфронтация между Русия и водения от Съединените щати алианс от началото на войната в Украйна.

Бюджетната позиция на Варшава е подложена на засилен контрол от страна на кредитните агенции. „Фитч“ и „Мудис“ потвърдиха наскоро дългосрочните кредитни оценки на Полша в чуждестранна валута, съответно на „A-“ и „A2“, но и двете компании промениха на отрицателни перспективите си.

„Фитч“ прогнозира, че дефицитът на Полша ще достигне 6.9% от БВП през тази година и ще се понижи символично до 6.8% през 2026-а – над целевите 6.5%, заложени наскоро от финансовото министерство. „Нашата прогноза отразява очакванията ни за ограничена възможност за повишение на данъците и продължаващо увеличение на публичните инвестиции и разходите за отбрана“, посочи агенцията. И предупреди за „засилени политически предизвикателства“, произтичащи от противопоставянето между про-европейската коалиция на Туск и президента Карол Навроцки, който встъпи в длъжност през август, представлявайки опозиционната партия „Право и справедливост“.

Оттогава Навроцки наложи вето на различни законопроекти и обеща да защити домакинствата от по-високи налози. Враждата „би могла да свие възможностите за прилагане на неприемливи от политическа гледна точка мерки… включително тези, подкрепящи фискалната консолидация“, предупреди „Фитч“.