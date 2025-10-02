Българин е сред задържаните от израелските власти при операция срещу „Глобална флотилия Сумуд“

Към момента задържаните лица от „Глобална флотилия Сумуд“ се откарват към пристанище Ашдод, като е осигурен достъп до медицинска помощ при нужда. Сред тях е и българският гражданин Васил Николаев Димитров, потвърдиха от Министерството на външните работи.

Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до него и гаранции за спазването на правата му. Дипломатическата мисия е в постоянен контакт с израелските власти и ще информира своевременно при нови развития.

Тази нощ в Италия се проведоха протести срещу блокирането на кораби от флотилията, в която пътуват и италиански граждани.

„Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров“, заяви министър-председателят Росен Желязков пред медии в Копенхаген.

Министерство на външните работи следи движението на флотилията „Сумуд“ от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът. Той припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.