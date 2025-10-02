Колаген: Пиете ли го? Инжектирате ли го? Мажете ли го върху кожата си? И работи ли изобщо?

Колагенът е най-разпространеният протеин в човешкото тяло. Той формира „скелето“, което поддържа структурната цялост на кожата и опорно-двигателната система.

Накратко, колагенът помага кожата ни да е стегната, ставите и костите – здрави, а косата и ноктите – силни.

Той е толкова ценен, че някои дерматолози дори препоръчват да „банкираме“ колаген – да инвестираме в запасите си отрано, за да имаме резерв, когато неизбежното настъпи.

Запасите от колаген започват да намаляват естествено – средно с около 1% годишно – още в средата до края на 20-те ни години.

Скоростта на този спад зависи от фактори като излагането на слънце, храненето и нивата на стрес.

Но съществуват ли убедителни научни доказателства, че добавките могат да възстановят изчерпващите се запаси? И ако да – кой е най-добрият начин да стигнат до организма ни?

„Колагенът направи разлика за мен“

Кимбърли Смит започнала да приема колаген преди около шест месеца. Тя е на 33 години и започнала след „травматична година“ през 2024-а. Синът ѝ се родил преждевременно, а в резултат на стреса майката на три деца казва, че кожата ѝ „понесла сериозен удар“.

Тя използва морски колаген – извлечен от риба – под формата на тропически ароматизиран гел, който пие всеки ден.

„Кожата ми определено изглежда по-сияйна и по-ясна, а косата ми никога не е била в по-добро състояние, откакто започнах да го приемам“, казва Кимбърли. „Като недоспала майка, това определено направи разлика.“

Науката – или липсата на такава

Ема Уеджуърт, консултант дерматолог на „Харли Стрийт“ в Лондон, казва, че въпреки че има известни изследвания, сочещи ефект от оралния прием на колаген, тя остава скептична.

„Идеята, че колагенът може да премине през цялото тяло – не особено лесен път – и да се натрупа точно там, където ни е нужен, е по-скоро пожелателно мислене“, обяснява тя.

Първо, той трябва да премине през стомаха, без да бъде напълно разградeн. Тъй като молекулата е голяма, компаниите започнаха да я разбиват на по-малки части – колагенови пептиди, известни още като хидролизиран колаген.

В тази форма колагенът има по-голям шанс да премине през чревната стена и да попадне в кръвния поток, но дори тогава му предстои дълъг път.

Той трябва да достигне кожата, за да има ефект, но също толкова лесно може да се използва от други органи.

„Надеждни доказателства няма, но съществува теория, че тъй като кожата е органът с най-бърз клетъчен оборот, тя е по-склонна да използва тези пептиди за синтез на колаген.“

А кремовете?

Това звучи доста сложно и несигурно. Логично е човек да попита: какво ще кажете за кремовете с колаген? Те се нанасят директно върху кожата – няма ли по-голям шанс да подействат?

„Не“, отговаря Уеджуърт категорично. „Колагенът ще остане на повърхностния слой на кожата. Няма как да достигне дермата – средния слой.“

Видове добавки

Има три основни вида: морски (от риба), говежди (от крави) и веган. От тях дерматолозите препоръчват най-вече морския за орален прием.

Причината е, че той съдържа повече колаген тип 1 – най-разпространеният от петте типа, който изгражда структурата на кожните клетки и играе ключова роля за костите, сухожилията и съединителната тъкан.

Веганският вариант е най-малко ефективен, казва Уеджуърт. Колагенът е животински протеин, така че тези продукти всъщност не съдържат колаген, а комбинация от аминокиселини и витамини.

„Не мога да спра“

Али Уотсън, ентусиазирана щангистка, започнала да използва колаген, за да предпази ставите си. Тя купува говежди колаген на прах.

„Започнах да го приемам преди няколко години. В началото не заради външния си вид, а заради ставите, защото тренирам много с тежести“, казва тя.

Али не е сигурна дали е усетила разлика в ставите, но твърди, че кожата ѝ изглежда по-светла, косата – по-гъста, а ноктите – по-здрави.

Тя дори дава колаген на кучето си Томи, което е в напреднала възраст и започнало да изглежда по-отпуснато.

„Може да е просто съвпадение със смяната на сезона, но сякаш е по-жизнен“, казва Али. Въпреки че не е напълно убедена в ефекта, харчи по 60 паунда на месец за добавката – и за себе си, и за кучето.

„Това е проблемът с добавките – започваш, когато нещо не е наред, после се подобрява, но вече не смееш да спреш.“

Конфликт на интереси

Професор Файзал Али, консултант дерматолог в NHS Trust, обяснява, че един от проблемите е противоречивата информация и конфликтите на интереси в изследванията.

Сравнение между индустриално финансирани проучвания и независими показва големи разминавания. Първите твърдят, че колагенът подобрява хидратацията, еластичността и намалява бръчките, а вторите – че няма ефект.

Заключението на професора: липсват убедителни доказателства, че оралният или локален колаген има съществено влияние.

Алтернативи

Ако можех да върна времето назад и да започна да „трупам“ колаген в 20-те си години, щях ли да имам по-гладка кожа сега? „Вероятно не“, отговаря проф. Али. „Колагенът не се складира дълго в тялото.“

По-ефективни методи за стимулиране на производството на колаген са лазерните процедури и микронийдлинг – техники, които правят малки контролирани ранички по кожата, предизвиквайки процес на възстановяване.

Те обаче са скъпи – до 300 паунда за процедура.

А какво е по-достъпното решение?

„Най-доброто, което можете да направите за кожата си, е качествен слънцезащитен крем“, казва професорът. „Слънцето има огромно влияние върху стареенето на кожата. Балансирано хранене и отказ от цигари ще имат много по-голям ефект от всяка добавка с колаген.“

