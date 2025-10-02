Мъск стана първият човек с богатство от 500 млрд. долара

Илон Мъск стана първият човек, чието богатство достигна 500 милиарда долара. Това съобщи списание Forbes.

Изданието отбелязва, че към 15:30 ч. източно време (22:30 ч. българско време) нетното състояние на главния изпълнителен директор на Tesla и SpaceX, собственик на социалната мрежа X и невротехнологичната компания Neuralink достигна 500 милиарда долара. Според оценки на Forbes, към 23:15 ч. българско време нетното състояние на Мъск се е увеличило до 500.5 милиарда долара.

Списанието отдава увеличението на богатството на Мъск на решението му да се оттегли от ръководството на агенцията,

натоварена със задачата да подобри ефективността на правителството и да се съсредоточи върху бизнеса.

Мъск е на първо място в списъка на милиардерите на Forbes.

След него са председателят на Oracle Лари Елисън (351.6 милиарда долара), съоснователят на Meta Corporation Марк Зукърбърг (246.1 милиарда долара), основателят на Amazon Джеф Безос (233.2 милиарда долара) и съоснователят на Google Лари Пейдж (204.6 милиарда долара).

Предишният рекорд също принадлежи на Мъск –

​​през декември миналата година той стана първият човек, чието състояние надхвърли 400 милиарда долара.