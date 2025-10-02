С аргумент, че светът върви към война, Борисов защити новия ред за назначаване на шефове на служби

В деня, в който парламентът предстои да приеме на първо четене законови промени, целящи да ограничат ролята на президента Румен Радев при назначаването на ръководителите на службите за сигурност, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази подкрепа за реформата.

Пред журналисти в Народното събрание той заяви, че службите са били „обезглавени“ в продължение на месеци и подчерта, че досега президентът еднолично е определял шефовете на ДАНС, ДАР и ДАТО, като е имал възможността да отстранява неудобни за него фигури.

Борисов аргументира нуждата от промяна с нарастващата заплаха от война, като отбеляза, че именно това трябва да бъде основен повод за тревога. Според него светът се движи уверено към военен конфликт, а руската агресия, по думите му, е „чудовищна“ и не показва признаци на отстъпление.

Лидерът на ГЕРБ се ядоса и на думите на държавния глава, че назначението на главен секретар на МВР е президентският компромис към управляващите. „Какъв компромис е това, човек от кариерата, близък на Пламен Узунов. Там и Копринката, и Пламен Узунов са обекти, които доста заслужават внимание“, каза той.

На въпрос защо управляващите не направят компромис и не предложат на Радев алтернативен кандидат за ръководител на Държавна агенция „Национална сигурност“, Борисов реагира остро. „Защо само ние трябва да правим компромис? Радев е от девет години в политиката, той иска да се продаде като нов, но ние прекрасно знаем всичко. Едно говорят, друго правят„, заяви той.

Минути по-късно, както повелява традицията, след изказването на Борисов, такова направи и лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски. Той заяви, че партията му ще подкрепи промените, с които се премахва необходимостта от съгласуване с президента при назначаването на ръководители на службите за сигурност.

Пеевски отново остро разкритикува президента Румен Радев, като заяви, че държавният глава е прекалил и че се държи като политик, а не като президент. Водачът на „Ново начало“ обвини Радев, че използва институцията, включително сградата, автомобилите и ресурсите на президентството, за изграждането на свой политически проект. По думите му, в президентството се пишат партийни устави и се провеждат срещи с областни управители, военни и полицаи. „Той няма право да използва институцията и сградата, за да прави партията си. Румене, излез!“, призова Пеевски.