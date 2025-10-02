Financial Times: Русия модернизира ракетите си, за да преодолее въздушната отбрана на Украйна

Месеците на опустошителни руски въздушни атаки показват, че Москва е успяла да промени ракетите си, за да избегне противовъздушната отбрана на Украйна, твърди Киев и западни представители. Бомбардировките срещу украински производители на дронове това лято са ярък пример за това как Русия усъвършенства балистичните си ракети, за да побеждава по-добре американските батареи „Пейтриът“, коментирали за „Файненшъл таймс“ действащи и бивши украински и западни служители.

Кремъл вероятно е модифицирал мобилната си система „Искандер-М“, която изстрелва ракети с приблизителен обхват до 500 км, както и балистичните ракети „Кинжал“, които могат да летят до 480 км, смятат експертите. И допълват, че ракетите сега следват типична траектория, преди да се отклонят и да се спуснат в стръмно пикиране или да изпълнят маневри, които „объркват и избягват“ прехващачите „Пейтриът“.

Това е „промяна на играта за Русия“, казва един бивш украински служител. Тъй като Киев полага усилия да се справи и с по-бавните доставки на прехващачи за противовъздушна отбрана от Съединените щати, ракетната кампания е унищожила ключови военни съоръжения и критична инфраструктура преди зимата.

Процентът на прихващане на балистични ракети в Украйна се е повишил през лятото и е достигнал 37% през август, но е спаднал до 6% през септември, въпреки по-малкото изстрелвания, според публични данни на украинските военновъздушни сили, събрани от лондонския Център за информационна устойчивост и анализирани от „Файненшъл таймс“. На 1 октомври Киев съобщи, че и четирите изстреляни през нощта Искандер-М“ са се изплъзнали от отбраната на страната и са поразили целите си.

Най-малко четири завода за производство на дронове в и около Киев са били силно повредени от попадения на снаряди това лято, по информация на украински официални лица. Това включва удар на 28 август по съоръжение, произвеждащо турски дронове „Байрактар“, според медийни публикации. Две ракети, изстреляни при тази атака, изглежда са били насочени към офисите на компания, която проектира и произвежда компоненти за системи за дронове. Руските снаряди са се изплъзнали от украинската противовъздушна отбрана и са повредили и офисите на делегацията на ЕС и Британския съвет, които са се намирали наблизо.

Прехващачите „Пейтриът“ са единствените в арсенала на Киев, способни да свалят руски балистични ракети. Крилатите ракети на Москва могат да бъдат свалени с по-малко сложни системи за противовъздушна отбрана, но актуализациите са затруднили това, според официалните лица. Западен служител, запознат с данните за ефективността на „Пейтриът“, заявил, че първият признак за подобрение на руските ракети е забележим спад в процента на прехващане. Оценката му се подкрепя от доклад, съставен от специалния генерален инспектор на Агенцията за военно разузнаване на Съединените щати, обхващаш периода от 1 април до 30 юни.

В доклада се казва, че въоръжените сили на Украйна „са се борили да използват последователно системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ за защита от балистичните ракети на Москва поради последните руски тактически подобрения, включително онези, които позволяват промяна на траекторията и извършването на маневри, вместо да летят по традиционна балистична траектория. В него се цитира руска атака на 28 юни, включваща седем балистични ракети, от които Украйна е свалила само една, и бараж на 9 юли – по онова време най-голямата въздушна атака от началото на войната – включваща 13 ракети, от които Киев е неутрализирал седем.

Украйна споделя данни за използването на „Пейтриът“ с Пентагона и с американските производители на системи за противовъздушна отбрана, посочват западните и украинските представители. Базираната във Вирджиния компания Raytheon произвежда системата „Пейтриът“, а регистрираната в Мериленд Lockheed Martin произвежда ракетите-прехващачи на системата. Данните се използват за извършване на актуализации, необходими за справяне с подобренията на Русия, но според техен служител, тези корекции често изостават от развиващите се тактики на Москва.

Сергий Кислица, първият заместник-министър на външните работи на Украйна, е заявил пред „Файненшъл таймс“, че „руснаците продължават значително да модернизират технологията на своите ракети“. И е подчертал необходимостта партньорите на Киев да спрат потоците от произведени на Запад компоненти към Русия, включително през Китай.

Анализатори твърдят, че софтуерните корекции вероятно са причината за повишената ефективност на руските снаряди. Фабиан Хофман, изследовател на ракети в Университета в Осло, посочва, че производителите рутинно анализират данните за прихващане, за да подобрят производителността и Русия изглежда прави точно това.

„Искандер-М“ „може да маневрира доста агресивно в крайния етап“, отбеляза експертът. Вместо скъпи хардуерни промени, настройките на системите за насочване биха могли да инструктират ракетата да извърши бърза маневра точно преди да удари целта и след това да се спусне стръмно, което усложнява способността на „Пейтриът“ да проследява и атакува. „По-стръмна крайна траектория е нещо, което можете да се програмира“, допълва Хофман.

„Кинжал“ се изстрелва от стратегически бомбардировачи или изтребители на Москва, които са извън обсега на украинската противовъздушна отбрана. Мобилните руски ракетни установки „Искандер“ също са трудни за унищожаване от Киев, казва норвежецът.

Украинските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, които се състоят от радар, контролна станция и пускови установки, транспортирани на камиони или ремаркета, също са мобилни. Някои от тях са били нападнати и повредени след месеци на продължителни руски атаки, което означава, че многослойната архитектура на противовъздушната отбрана на страната е отслабнала.

Специализираният персонал, обучен за системите „Пейтриът“, също е мишена, включително и подполковник Денис Сакун – главен инженер на зенитно-ракетно подразделение в 96-та киевска бригада. Киев твърди, че той е помогнал за създаването на системи, допринесли за първото в света сваляне на руска ракета Х-47М „Кинжал“. Сакун беше убит през декември 2024-а, докато се опитваше да спаси оборудване на „Пейтриът“ по време на пожар след руски удар в Киевска област, според публични сведения.

Преди това американските оръжия са били защитени от други системи, като европейските „Ирис-Т“ и батареите със среден обсег. Сега, след като някои от тези активи са повредени или преразпределени, „Пейтриът“ трябва да се прикрива“, докато неутрализират входящи руски ракетни заплахи, твърди запознато с въпроса лице. Украйна не разкрива информация за броя на батареите „Пейтриът“, с които разполага, и къде са разположени, но е известно, че са доставени поне шест, като компоненти на поне още три са пристигнали през последните седмици от Германия и Норвегия.

Украинският президент Володимир Зеленски умолява западните партньори да предоставят на страната му още и предлага да закупи до 10 пълни системи. Той предупреди, че с наближаването на зимата Москва се връща към познатата си стратегия за удар по електропреносната мрежа на Украйна, за да потопи страната в мрак и да подкопае морала. А развиващата се ракетна технология на Русия прави тазгодишната заплаха по-остра.