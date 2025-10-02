Депутатите отнемат правомощията на Радев, те ще назначават шефовете на служби вместо него

Депутатите ще гласуват на първо четене три отделни законопроекта, с които се предлага Народното събрание да изземе правомощията на президента Румен Радев по назначаването на ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция „Разузнаване“ и Държавна агенция „Технически операции“.

Законопроектите бяха внесени на 17 септември от парламентарните групи на ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“. В рамките на по-малко от едно денонощие те бяха разгледани на извънредно заседание в ресорната парламентарна комисия. Друга промяна, предложена от управляващото мнозинство в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, е заместниците на председателя на агенцията да станат трима.

Преди това, в дневния ред на народните представители като точка първа е заложено гласуването на второ четене на промени в Закона за устройство на територията. Част от текстовете регламентират правомощията на проектантите и прецизират правилата за издаване на разрешителни за строеж.

Народното събрание ще разгледа на второ гласуване и промени в Закона за гражданското въздухоплаване.

В програмата на парламента е и първо четене на промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс.