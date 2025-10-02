РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Депутатите отнемат правомощията на Радев, те ще назначават шефовете на служби вместо него

Депутатите отнемат правомощията на Радев, те ще назначават шефовете на служби вместо него

Депутатите ще гласуват на първо четене три отделни законопроекта, с които се предлага Народното събрание да изземе правомощията на президента Румен Радев по назначаването на ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция „Разузнаване“ и Държавна агенция „Технически операции“.

Законопроектите бяха внесени на 17 септември от парламентарните групи на ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“. В рамките на по-малко от едно денонощие те бяха разгледани на извънредно заседание в ресорната парламентарна комисия. Друга промяна, предложена от управляващото мнозинство в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, е заместниците на председателя на агенцията да станат трима.

Преди това, в дневния ред на народните представители като точка първа е заложено гласуването на второ четене на промени в Закона за устройство на територията. Част от текстовете регламентират правомощията на проектантите и прецизират правилата за издаване на разрешителни за строеж.

Народното събрание ще разгледа на второ гласуване и промени в Закона за гражданското въздухоплаване.

В програмата на парламента е и първо четене на промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

