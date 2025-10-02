Борислав Сарафов вече не е главен прокурор, заявиха от „Да, България“

Ивайло Мирчев съобщи, че внасят искане за създаване на временна комисия за строителството на АМ „Хемус“

Борислав Сарафов вече не е главен прокурор и следва да напусне прокуратурата.

Това заявиха в кулоарите на парламента лидерите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. По-рано днес от Върховния касационен съд обявиха, че са отказали да образуват производства по искания на Сарафов, тъй като мандатът му като и.ф. главен прокурор е изтекъл.

„Още не е разбрал явно така наречения господин Боби, че той не е главен прокурор. Той не е главен прокурор. Тъй като обаче чувам, че се е канил, че няма как да излезе от този кабинет, трябва да му кажем следното, трябва да спазват законите в България. Законът е изключително ясен, той не е главен прокурор и трябва просто да напусне прокуратурата и да се премине към нормалните действия“, заяви Мирчев.

„Предполагам трябва да видим съответното решение на ВКС как определя актовете до момента, но така или иначе актовете от тук нататък на Сарафов са недействителни, нещо което ние повтаряме от много време“, допълни Божанов.

Мирчев съобщи още, че „Да, България“ ще внесе искане за създаване на временна парламентарна комисия, която да установи всички факти и обстоятелства около строителството на автомагистрала „Хемус“.

„Антикорупционният фонд излезе с разследване, от което става ясно, че по поредните далавери на предходните правителства на Борисов са били изтеглени 54 милиона лева в брой и всичко това е било потулено по строителство на магистрала „Хемус“. Или казано с други думи възлага се инхаус поръчка за строителство на магистрала „Хемус“. Няма реален строител, няма реален строеж. Всички го виждаме, защото по нея не се строи. Обаче някой изтегля в брой от една банка, от един клон 54 милиона лева. Съвестен прокурор си свършва работата и вместо това да влезе в съда, да бъде доказано, прокурорът е отстранен, случая потулен и всичко приключва. И тъй като Антикорупционният фонд публикува всичките тези документи, това, което ние сега правим е внасяме в момента искане за създаване на временна комисия, която да установи всички факти и обстоятелства по този случай“, заяви Мирчев.