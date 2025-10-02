На две четения в един ден мнозинството отне правото на Радев да назначава шефа на ДАНС

На две четения, в един ден мнозинството в парламента промени Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, така че президентът вече да не може да издава указ за назначаването на нейния председател, а той да се избира от парламента.

„За“ законопроекта, внесен от Александър Рашев от ИТН и група народни представители от „БСП-Обединена левица“ и ГЕРБ-СДС гласуваха 120 депутати (61 от ГЕРБ-СДС, 26 от ДПС-Ново начало, 14 от БСП-Обединена левица, 16 от „Има такъв народ“ и трима нечленуващи в парламентарни групи).

„Против“ бяха 67 депутати – 18 от ПП-ДБ, 30 от „Възраждане“, двама от „БСП-Обединена левица“, 10 от МЕЧ и 7 от „Величие“.

„Въздържал се“ гласуваха двама – единствените, останали в залата депутати от „Алианс за права и свободи“.

И от „Възраждане“, и от „Величие“ говориха за това, че ако се приеме предложението на Александър Рашев, ще се наруши баланса между властите.

„Този законопроект е несъстоятелен и ще бъде отменен в най-скоро време, тъй като президентската институция е център на стабилност между трите власти. И заради това е в интерес на националната сигурност председателят на ДАНС да бъде назначаван с указ на президента„, коментира Златан Златанов от „Възраждане“.

Атанас Атанасов от ПП-ДБ коментира, че в Закона за ДАНС е записано, че неговият председател трябва да бъдат политически неутрален, а според него това условие няма да бъде спазено, тъй като с промяната той ще бъде избиран от най-политическия орган в страната – Народното събрание.

От опозицията припомниха и че предложението за промяната в Закона на ДАНС се внася, след като президентът Румен Радев отказа да подпише указа за назначаването на Деньо Денев.