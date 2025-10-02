Прокуратурата: Решението на ВКС не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС.

Това заявиха от прокуратурата.

Актът на НК на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата.

От прокуратурата посочват още, че решението на ВКС не ощетява Борислав Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, включително решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в „Слънчев бряг“.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов участва в Годишен форум на главните прокурори от ЕС, а в понеделник е домакин на Балканския форум на главните обвинители от Югоизточна Европа