ЕК не възнамерява да отнема запорираното руско имущество

Европейската комисия не разглежда възможността за отнемане на запорираното в Европейския съюз руско имущество. Това заяви говорител на институцията в Брюксел, цитиран от БТА. Настоящите планове засягат единствено използването на лихвите от замразените средства на руската държава, без да се посяга върху главницата.

Говорителят подчерта, че санкциите на ЕС са насочени срещу държавни активи на Русия, докато указ на президента Владимир Путин цели отнемане на частна чуждестранна собственост в самата Русия – нещо, което според него показва ефекта на европейските санкции.

Все още няма консенсус в ЕС за бъдещето на блокираните в Белгия руски активи, чиято стойност е около 200 млрд. евро. Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис вече предложи те да бъдат използвани като гаранция за заем в полза на Украйна.

Кремъл реагира остро – говорителят Дмитрий Песков посочи, че ако някой „открадне или присвои руско имущество, или приходите от него, ще му бъде потърсена сметка“. От своя страна върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас подчерта, че Москва може да получи обратно блокираните средства само ако изплати репарации на Украйна.