Ученици и студенти ли ще запълнят критичната липса на кадри в туризма?

Туристическият бранш предупреди в началото на седмицата, че липсата на кадри вече е критична и застрашава следващия сезон.

Допитване на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели и Хотелския форум показва, че почти всички хотелиери по морето се сблъскват с трудности при привличането на персонал. Над 90% от тях смятат, че тези проблеми в местата за настаняване ще се задълбочават и вече се превръщат в истинска криза.

Основните причини за липсата на персонал са сезонността на бизнеса, отрицателният демографски прираст в страната, необходимостта от физическо присъствие на работа, сравнително високият стрес и не на последно място ниското заплащане. Друг фактор е имиджът на туристическия бранш като ненадежден работодател.

Скептицизмът към бранша се наложи като тенденция по време на пандемията в периода 2020-2022 г., когато на много хотели и заведения се наложи да освободят част от хората си или въобще да затворят.

През септември директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов отчете изключително успешен летен сезон за туристическия бранш. Според него се наблюдава около 4% ръст на чуждестранните туристи, като от началото на годината до края на август в страната са влезли над 9.7 млн. души. Двойно повече от това пък са българите, пътували в България.

Драганов обяви, че до края на годината се очаква посетилите ни чужденци да надхвърлят 13.4 млн. души, а българите, пътували у нас, да са около 26 милиона. Ръстът спрямо миналата година щял да е с близо 1.1 млн. души.

Тази статистика, ако е вярна, налага търсенето на спешни решения. За целта Хотелският форум предлага инициативата „Лидери на гостоприемството“ да насочи вниманието на младите към кариера в сектора.

Въпросната инициатива се основава на проучванията за бизнес климата в хотелския бранш от последните две години, според които мнозинството от хотелиерите (33-35%) виждат решение на недостига на персонал в развитието на български кадри. Затова ще се наблегне на работата с младите – студенти и ученици от горните класове и на партньорство с университети и училища по хотелиерство и ресторантьорство.

Организацията планира да проведе редица лекции, семинари и работилници с успешни професионалисти в сектора от България и чужбина. Въпреки амбициите обаче, едва ли учениците и студентите ще успеят да попълнят огромния дефицит на кадри, а и да вдигнат качеството на обслужване. Твърде съмнително е, че броят на желаещите ще е голям и особено пък ученици ще проявят интерес да работят през ваканцията.

По-скоро пак ще може да се разчита на внос на работна ръка от чужбина, което до момента е най-ефективната мярка. По данни на социалното министерство от началото на годината до 10 март само за сезонна заетост са регистрирани 4202 граждани на трети държави и това е повече от 40% от регистрираната сезонна заетост за цялата 2024 година. Всъщност за шест години в България са дошли за работа над 108 000 чужденци от 65 държави.

Най-много са работниците от Узбекистан – 10 514 души от 2019 до 2024-та, като те работят основно като сезонни работници в строителството и в преработващата промишленост.

От Киргизстан са наети 7 138 души, от Непал – 4 522, от Индия – 3 155 души… Само че липсата на персонал изисква далеч по-сериозна дългосрочна стратегия, която освен претенциите на бранша трябва да включва и по-добри условия на труд и по-достойни заплати. Всичко друго е като при онези опити с трици маймуни да ловиш.