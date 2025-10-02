Продажбите на BYD намаляват заради конкурентния пазар на електромобили в Китай

Китайският производител на електромобили BYD отчете месечен спад на продажбите си за първи път: през септември доставките паднаха с 5.5% до 396 270 автомобила, докато конкурентите като Geely, Xpeng и Leapmotor реализираха сериозен ръст.

BYD понижи до 4.6 млн. автомобила планираните продажби за тази година, но въпреки това остава водещ производител и вероятно е продала повече електрически коли от Tesla за същия период.

Септември и октомври са ключови месеци за пазара в Китай, а прогнозите сочат, че заложените за 2026-а данъчни стимули ще подпомогнат продажбите. Анализатори на „Морган Стенли“ изчисляват, че BYD трябва да продава средно по 447 000 превозни средства на месец през последното тримесечие, за да достигне целевите си параметри.

Общият сегмент на електрически и хибридни автомобили в Китай нарасна с 10% през септември – под прогнозата от 15%, като усилията на властите да ограничат ценовите войни засега имат слаб ефект.